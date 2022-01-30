الولايات المتحدة الأمريكية تدين الاعتداء التركي على العراق

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، الاعتداء التركي الذي طال منتجعا سياحيا وأوقع 9 قتلى و29 مصابا في محافظة دهوك بإقليم كردستان أقصى شمالي العراق.



وقدمت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية العراق ألينا رومانوسكي التعازي والمواساة بضحايا القصف الذي استهدف مكانا سياحيا في قضاء زاخو بمحافظة دهوك إلى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي خلال لقاء جمعهما اليوم.



وقالت " إن قتل المدنيين أمر غير مقبول". وأكدت استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية القوي لسيادة وأمن وازدهار العراق.



وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية وملف مخيم الجدعة وسبل تمتين أواصر التعاون بين بغداد وواشنطن، على الصعد كافة.