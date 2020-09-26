وزير خارجية المجر يصل موسكو لبدء محادثات بشأن ضمان إمدادات الغاز لبلاده

وصل وزير خارجية المجر بيتر زيجارتو، إلى موسكو لبدء محادثات بشأن ضمان إمدادات الغاز لبلاده، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام مجرية نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس أنه من المقرر أن يلتقي زيجارتو وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك لمناقشة الأمر، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم.



وكتب زيجارتو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "وصلنا إلى موسكو.. أمامنا مهمتان: ضمان توفير إمدادات الغاز الطبيعي للشعب المجري والتأكيد على أننا نريد السلام في أقرب وقت ممكن".



يشار إلى أنه بموجب اتفاق مدته 15 عاما مع شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، تتلقى المجر 3.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر بلغاريا وصربيا ومليار متر مكعب أخرى عبر خط أنابيب من النمسا.