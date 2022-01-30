أبو الغيط يوجه بسرعة تشكيل آلية تنسيق مع السودان لتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، الذي يترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، وذلك بحضور الدكتور أبوبكر عمر البشرى وزير الزراعة والغابات المكلف، كما شارك في الاجتماع البروفيسور الدكتور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية.



وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط استمع إلى عرض من الوزير جبريل إبراهيم حول الوضع في السودان وتطوراته.



وذكر المتحدث، أن أبوالغيط جدد خلال الاجتماع التزام الجامعة الكامل بدعم جهود إنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق الوفاق الوطني في السودان تعزيزاً للسلام والاستقرار في البلاد، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في قدرة وحكمة القيادات السودانية على علاج المشاغل والتحديات التي تواجه البلاد، وتصميم الجامعة العربية على مواصلة تعاونها مع كل الأطراف السودانية لإنجاح المرحلة الانتقالية بما يحقق مصلحة السودان وشعبه.



وأضاف أن الاجتماع تناول أيضاً عرضاً متكاملاً مقدماً من الوزيرين السودانيين، حول وضع الأمن الغذائي الحرج الذي تواجهه كثير من دول المنطقة العربية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الأوضاع السياسية الدولية الراهنة، وكوارث الجفاف وتغير المناخ.



وأعرب الوزيران عن الجهوزية الكاملة لجمهورية السودان لتقديم دراسات وافية لاستكمال إنفاذ مبادرة الأمن الغذائي العربي التي سبق أن أطلقها السودان عام 2013 واعتمدتها القمة العربية التنموية في حينه، وكذلك مبادرة زراعة مليون فدان في موسم الأمطار الحالي للاستجابة العاجلة للوضع الغذائي الحرج.



وأفاد المتحدث الرسمي أن الأمين العام هنأ الوزيرين على الخطوات المتخذة في هذا الصدد، ووجه بسرعة تشكيل آلية تنسيق مع جمهورية السودان (وزارتي الزراعة والمالية) لتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي، على أن يتولى تنسيق أعمالها من جانب الجامعة المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومقرها الخرطوم وبمشاركة الأجهزة العربية ذات الصلة، تمهيداً لعرض نتائج أعمالها على القمة العربية القادمة في الجزائر.



وأشار المتحدث إلى تثمين الوزير إبراهيم، مواقف الجامعة العربية الداعمة للسلم والاستقرار والتنمية في السودان، مؤكدا حرص السودان على دعم التنسيق مع الجامعة العربية لتعزيز العمل العربي المشترك.