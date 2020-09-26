الصحة العالمية تعقد اجتماع طارئا ثانيا خلال شهر بسبب جدري القرود

دفعت المخاوف بشأن المزيد من الزيادة في إصابات جدري القرود منظمة الصحة العالمية إلى عقد لجنتها الطارئة اليوم الخميس، للمرة الثانية خلال أربعة أسابيع.



ناقشت اللجنة ما إذا كان الوضع يشكل تهديدا كبيرا على الصحة العامة وما إذا كان يجب إعلان "حالة طوارئ جراء القلق الدولي".



يشار إلى أن إعلان حالة طوارئ هو أعلى مستوى تأهب لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة التهديدات الصحية، ولكن ليس لها عواقب فورية. ويرجى منه تنبيه الحكومات بالقيام بتحرك لحماية سكانها.



عادة لا تصدر منظمة الصحة العالمية معلومات بشأن نتائج مثل تلك المناقشات في نفس اليوم.



وقال رئيس الصحة العالمية، أدهانوم جيبريسوس، في بداية الاجتماع إنه لا يزال قلقا بشأن الزيادة في الإصابات في الدول التي تبلغ عن الحالات. غير أنه أضاف أن هناك اتجاه تراجعي في بعض الدول.



وأضاف أن حقيقة أن أغلب الرجال الذين لهم اتصال جنسي مع العديد من الرجال الآخرين يصابون هي معضلة في جهود الاحتواء بسبب "تمييز يهدد الحياة".



وحتى العشرين من يوليو الجاري، أبلغ المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن أكثر من 15 ألف إصابة بجدري القرود العام الجاري، والأغلبية الشاسعة في أكثر من 60 دولة حيث لم يكن جدري القرود معروفا سابقا.