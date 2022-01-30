محافظ الشرقية: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في منيا القمح وأبو حماد

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بعدد من مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومسؤولي الجمعيات الزراعية للإصلاح الزراعي والقسم الهندسي، أزالت تعديات على الأراضي الزراعية بدون ترخيص خارج الحيز العمراني.



وأوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم الخميس، أنه تمت إزالة المخالفات في المهد على نفقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في مراكز ومدن منيا القمح وأبو حماد.



وشدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.