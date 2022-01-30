الحكومة الألمانية تدين الهجوم على مدنيين بشمال العراق

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أدانت الحكومة الألمانية الهجوم المميت على مدنيين في شمال العراق، ودعت لاستجلاء ملابسات ذلك.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الخميس بالعاصمة برلين، إن الحكومة الاتحادية تدين الهجوم على أهداف مدنية في دهوك الذي توفي خلاله كثير من الأشخاص وأصيب آخرون.

وتابع المتحدث: "أي هجمات على مدنيين غير مقبولة تماما، يجب إعطاء الأولوية لحمايتهم في جميع الظروف".

ودعا المتحدث إلى ضرورة استجلاء ملابسات الهجوم ومعرفة المسؤول عنه بشكل عاجل، وأشار إلى الحكومة الاتحادية تولي أهمية كبيرة لاحترام سيادة الدولة العراقية ولاحترام القانون الدولي، وقال: "سوف نواصل دعم العراق بما فيها منطقة كردستان العراق، لاسيما فيما يتعلق بالأمور الأمنية و استقرار البلاد".

يذكر أن هجوما استهدف أمس الأربعاء منتجعا سياحيا بمدينة دهوك العراقية، وأدى إلى سقوط تسعة قتلى وعدد من الجرحى.