رئيس شركة روش السويسرية للأدوية لا يعتزم السعي لإعادة انتخابه

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قالت شركة روش السويسرية للأدوية، إن رئيس مجلس الادارة كريسونفر فرانز لن يسعى لإعادة انتخابه خلال الاجتماع العام السنوي في مارس 2023.

وقالت الشركة لدى إصدارها بيانات إيراداتها اليوم الخميس، إنه سيتم طرح اسم المدير التنفيذي الحالي سيفيرين شوان خليفة لفرانز.

وكان قد تم انتخاب فرانز ليكون عضوا في مجلس إدارة روش عام 2011، وقد شعل منصب الرئيس منذ عام 2014.

وذكرت روش في بيان أن مبيعاتها ارتفعت خلال أول ستة أشهر من العام الجاري لتصل إلى 32.3 مليار فرانك سويسري (33.2 مليار دولار).

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 9% لتصل إلى 12.7 مليار فرانك سويسري.