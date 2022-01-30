نائبة رئيس البرلمان الأوروبي: أوروبا كانت ساذجة للغاية بشأن نوايا بكين تجاه هونج كونج

قالت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، في تايبيه إن أوروبا لن تكون ساذجة بشأن نوايا بكين تجاه تايوان مثلما كان الحال مع هونج كونج.

وقالت نيكولا بير خلال مؤتمر صحفي قبل اختتام زيارتها التي استغرقت ثلاثة أيام، إنه في حالة هونج كونج، "تأخرت أوروبا وكانت ساذجة للغاية".

وأشارت بير إلى أن أوروبا اعتقدت ذات مرة أن بكين سوف تلتزم بوعدها باحترام النظام في هونج كونج، والذي منح المنطقة درجة عالية من الحكم الذاتي المستقل عن البر الرئيسي.

وقالت بير: "لم يتم الوفاء بهذا. لذا علينا أن نتعلم درسنا ألا نكون ساذجين فيما يتعلق بتايوان. وهذا هو السبب الذي يجعلنا نوضح أننا ندافع عن الحرية والديمقراطية في تايوان".

يشار إلى أنه عندما استعادت الصين السيطرة على المستعمرة البريطانية السابقة هونج كونج في عام 1997، وعدت بالسماح باستمرار الحريات الديمقراطية لمدة 50 عاما. ومع ذلك، فقد شددت الضوابط، غالبا كرد فعل على المحتجين الذين طالبوا بمزيد من الديمقراطية في هونج كونج.

وفي منتصف عام 2020، فرضت بكين قانونا صارما للأمن القومي في هونج كونج من أجل المزيد من إسكات المعارضة.