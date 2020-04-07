برلمانية ألمانية بارزة: توفير الطاقة لا يزال أحد ضرورات الساعة

دعت المتحدثة باسم شؤون سياسة الطاقة بالكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، لمواصلة توفير الطاقة على الرغم من استئناف إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم1 صباح اليوم الخميس.

وقالت نينا شير اليوم لإذاعة برلين-براندنبورج (أر بي بي) إن ترشيد استهلاك الطاقة يظل أحد "ضرورات الساعة". وأشارت إلى أنه صحيح أن واردات الغاز من دول أخرى زادت بالفعل، "إلا أنه لا يمكن التعويض بشكل تام، إذا تم الاستمرار في نفس معدلات الاستهلاك".

وأشادت أيضا بخطة الطوارئ للغاز من المفوضية الأوروبية التي تنص على تحقيق هدف ادخار بنسبة 15% خلال الأشهر القادمة، لافتة إلى أن ذلك يعد أمرا يمكن الوصول إليه، ولكن يجب اتخاذ إجراءات مماثلة في كل دولة على حدة بالاتحاد الأوروبي.

لذا دعت البرلمانية الألمانية البارزة "للتوفير بأكبر قدر ممكن، كي يمكن ملء المخازن بشكل جيد قدر الإمكان" خلال فصل الصيف.

وفي سياق متصل، صرح سياسي ألماني بارز في شؤون السياسة الخارجية بأنه يرى أنه يتعين على ألمانيا الاستعداد لوقف إمدادات الغاز من روسيا على الرغم من استئنافها حاليا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

وقال نوربرت روتجن اليوم الخميس لإذاعة ألمانيا، إنه بدلا من الثبات وانتظار ما سيفعله الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) لاحقا، يجب الاستعداد لوقفه للإمدادات.

وأضاف أنه حتى إذا كان يتم الإمداد بالغاز اليوم، فإن هذا لا يعني أن ذلك سيكون الحال في الأسبوع القادم أو الشهر القادم.

وتابع روتجن: "بوتين يلعب بتبعيتنا القائمة (للغاز)، ويلعب بخوفنا أيضا"، وأكد أنه من المهم تماما تعلم عدم المشاركة في كلا لعبتيه التكتيكيتين اللتين تحركهما سياسة القوة، وشدد على ضرورة إنهاء هذه التبعية في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أنه بعد إنهاء أعمال الصيانة الروتينية، يتدفق حاليا الغاز من جديد عبر خط أنابيب الغاز الألماني-الروسي منذ صباح اليوم الخميس على عكس مخاوف الكثيرين.

يذكر أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا تسببت في فرض الغرب لعقوبات ضد روسيا، وفي المقابل أوقفت روسيا توريدات الغاز كليا أو جزئيا إلى دول أوروبية.