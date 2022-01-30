روسيا تمنع 39 مواطنا أستراليا من دخول أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن منع 39 مواطنا أستراليا من دخول الأراضي الروسية، على أساس المعاملة بالمثل.

وقالت الخارجية في بيان اليوم الخميس، نقلته قناة"آر تي عربية": "ردا على القرار السابق الذي اتخذته كانبيرا بفرض عقوبات بموجب النظير الأسترالي لقانون ماجنيتسكي، أضافت روسيا الاتحادية، على أساس المعاملة بالمثل، 39 شخصا إلى "قائمة الإيقاف" الوطنية من بين ممثلي وكالات إنفاذ القانون ودائرة الحدود وكذلك شركات المقاولات الدفاعية الأسترالية".

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال استمرار السلطات الأسترالية في إثارة المشاعر المعادية للروس واتباع سياسة توسيع العقوبات، فإن موسكو تحتفظ "بالحق في اتخاذ مزيد من الإجراءات المضادة".