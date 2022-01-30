تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة الأهلي وبيراميدز في اللقاء الذي سيقام على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي وأليو ديانج.

الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبدالمجيد – محمود حمدي الونش

الوسط: محمد عبدالغني – أحمد فتوح – سيد نيمار – إمام عاشور

الهجوم: أحمد سيد زيزو – سيف الدين الجزيري – أشرف بن شرقي.

وصول حافلة الأهلي والزمالك

عمر السعيد وطارق حامد يساندان الزمالك من ملعب المباراة

ويُدير مباراة الليلة، الحكم البولندي شيمون مارتشينياك ويعاونه كل من، باول سوكولنيكي وتوماس ليستفيتشيك، ولوكاس كوزما، حكما رابعاً، فيما يتواجد الثنائي توماس موسيت وسيباستيان جارزيباك للفيديو.

ساند بعض لاعبي الأهلي والزمالك فريقهم قبل انطلاق المباراة:

حيث كتب متعب على صفحته الرسمية على تويتر: «بالتوفيق يا رجالة، الكأس يا أهلي»، فيما دعم محمود تريزيجيه لاعبي الأهلي وكتب: «إن شاء الله رجالة النادي الأهلي يفرحونا النهارده بالبطولة».

أما في الزمالك، فقم الثنائي محمد أبو جبل وطارق حامد الدعم للزمالك في مواجهة اليوم، كما وجه أحمد مجدي مدافع الزمالك السابق نصيحة فنية كالتالي: «مهم جدا للزمالك الصبر والهدوء .. مهم جدا أنك تلعب Middle Block وتضيق مساحات الخطوط وتقفل عمق الملعب والضغط في خروج الكرة على الأطراقف وقفل زوايا الباص والضغط واستغلال الفرص المتاحة للتهديف ومهم جدا استغلال الجزء البدني في التوقيت الصحيح والتغييرات إن شاء الله الكأس زملكاوي».

كما اعترض إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك الأسبق على ارتداء الفريق الأبيض زييه البديل وهو الأزرق، أمام الأهلي، حيث كتب: «على مدار تاريخ نادي الزمالك يرتدي التي شيرت الأبيض بخطين حمر وهو الزي الرسمي.. ليه في الفترة الأخيرة أمام الأهلي يرتدي الزي البديل الأزرق محدش يقولي تفاؤل عشان عيب!!».