استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أستراليا، سجلت السلطات الصحية 54 ألفا و989 إصابة جديدة و89 وفاة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 8 ملايين و967 ألفا و138 حالة إصابة والوفيات إلى 10 آلاف و968 حالة وفاة.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 599 إصابة جديدة إلى جانب 3 وفيات، ليبلغ إجمالي الإصابات مليون و548 ألفا و394 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات 30 ألفا و 455 حالة وفاة.

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية 21 ألفا و566 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 43 مليونا و825 ألفا و185 إصابة مؤكدة، كما سجلت البلاد 45 حالة وفاة، ليبلغ تراكمي الوفيات 525 ألفا و870 حالة وفاة.

وفي روسيا، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا تسجيل 6 آلاف و391 إصابة و42 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 18 مليونا و511 ألفا و120 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 382 ألفا و39 حالة وفاة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 71 ألفا و 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 17 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 19 مليونا و 9 ألاف و 80إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 24 ألفا و 794 حالة.

وفي كوريا الشمالية، تم الإبلاغ عن أكثر 170 حالة إصابة بكوفيد في أخر 24 ساعة، ولم تسجل حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 4 ملايين و 772 ألفا و 290 حالة، وظل إجمالي الوفيات عند 74.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2607 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و23 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و568 ألفا و461 إصابة والوفيات إلى 31 ألفا و73 حالة

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية بينما لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر إجمالي عدد الوفيات في البلاد عند 5226 حالة.

وفي تايوان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 24 ألفا و907 حالة و74 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و362 ألفا و74 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 8 آلاف و392 حالة وفاة

وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2757 إصابة جديدة وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و961 ألفا و570 حالة والوفيات إلى 40 ألفا و370 حالة.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 ألفا و70 حالة إصابة، و16 حالة وفاة. ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 4 ملايين و658 ألفا و125 حالة، وتبلغ الوفيات 18 ألفا و987 حالة.

وفي بوليفيا، سجلت السلطات الصحية 5 آلاف و892 حالة إصابة، و8 حالات وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى 985 ألفا و630 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 21 ألفا و999 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل ألف و16 حالة إصابة جديدة، و5 حالات وفاة. وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة الى مليون و809 آلاف و403 حالات، وارتفع عدد الوفيات الى 20 ألفا و188 حالة، بحسب صحيفة ذا سلوفاك سبكتاتور.

وفي لاوس، سجلت السلطات الصحية 38 حالة إصابة، ولم تسجل أي وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 210 ألفا و676 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 757 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 850 حالة إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة. وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى مليون و77 ألفا و461 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 9 آلاف و195 حالة.

وفي كمبوديا، سجلت السلطات الصحية 20 حالة إصابة جديدة، ولم تسجل أي وفيات. وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى 136 ألفا و532 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 3 آلاف و56 حالة.

وفي أوزبكستان، سجلت السلطات الصحية 65 حالة إصابة جديدة، ولم تسجل أي وفيات. وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى 242 ألفا و502 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 1637 حالة.

وفي أفغانستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 150 حالة إصابة، ولم تسجل أي وفيات. وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى 184 ألفا و224 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 7 آلاف و738 حالة.

وفي سلوفينيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل ألف و828 حالة إصابة، و3 حالات وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى مليون و67 ألفا و317 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 6 آلاف و673 حالة.

وفي لاتفيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل ألف و631 حالة إصابة، ولم تسجل أي وفيات. وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى 851 ألفا و433 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 5 آلاف و879 حالة.

وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 204 حالات إصابة، وحالتي وفاة. ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة إلى 111 ألفا و833 حالة، وتبلغ الوفيات 780 حالة.

وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و410 حالات إصابة، و5 حالات وفاة.

ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 6 ملايين و154 ألفا و494 حالة، وتبلغ الوفيات 156 ألفا و880 حالة.