البحرين وإسرائيل تبحثان أوجه التعاون في مجالات النفط والبيئة

استقبل وزير النفط والبيئة البحريني، والمبعوث الخاص لشؤون المناخ الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، سفير إسرائيل لدى مملكة البحرين إيتان نائيه، لبحث أوجه التعاون في مجالات النفط والبيئة.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الخميس، أكد وزير النفط والبيئة حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون والتنسيق مع دول المنطقة، لتحقيق توافق إقليمي في مجال إنتاج الطاقة المستدامة والحفاظ على البيئة.



وأكد أن توحيد الجهود الإقليمية يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويساهم في الحد من التحديات المناخية والبيئية.



من جهته، أعرب السفير الإسرائيلي عن شكره وتقديره للوزير البحريني على حسن الاستقبال، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات البيئية والمناخية والطاقة المستدامة، والبرامج والمبادرات النفطية والبيئية التي تخدم مساعي البلدين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.