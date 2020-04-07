 أو.إم.في النمساوية: سنحصل على نصف كميات الغاز المتفق عليها مع روسيا اليوم - بوابة الشروق
الخميس 21 يوليه 2022 11:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيحسم بطولة كأس مصر لموسم 2021؟
النتـائـج تصويت

أو.إم.في النمساوية: سنحصل على نصف كميات الغاز المتفق عليها مع روسيا اليوم

فيينا - د ب أ
نشر في: الخميس 21 يوليه 2022 - 11:40 ص | آخر تحديث: الخميس 21 يوليه 2022 - 11:40 ص
أكدت شركة "أو إم في" النمساوية للغاز، أن البلاد ستتلقى نحو نصف كميات الغاز المتفق عليها مع روسيا اليوم الخميس، بحسب ما ورد في تقرير صادر عن وكالة الأنباء النمساوية "إيه بي إيه".

ونقلت شركة "أو إم في" عن عملاق الطاقة الروسية المملوك للدولة "جازبروم" القول، إن تدفقات الغاز ستعود إلى المستوى الذي كانت عليه قبل بدء أعمال الصيانة لمدة عشرة أيام في خط أنابيب "نورد ستريم 1"، التي انتهت في وقت سابق اليوم الخميس.

وجاء في التقرير، أنه خلال فترة العشرة أيام، حصلت شركة "أو إم في" على ثلث كميات الغاز التي طلبتها من روسيا.

يشار إلى أن النمسا تحصل على أغلب كميات شحنات الغاز الروسي عبر أوكرانيا وليس عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك