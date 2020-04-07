أكدت شركة "أو إم في" النمساوية للغاز، أن البلاد ستتلقى نحو نصف كميات الغاز المتفق عليها مع روسيا اليوم الخميس، بحسب ما ورد في تقرير صادر عن وكالة الأنباء النمساوية "إيه بي إيه".



ونقلت شركة "أو إم في" عن عملاق الطاقة الروسية المملوك للدولة "جازبروم" القول، إن تدفقات الغاز ستعود إلى المستوى الذي كانت عليه قبل بدء أعمال الصيانة لمدة عشرة أيام في خط أنابيب "نورد ستريم 1"، التي انتهت في وقت سابق اليوم الخميس.



وجاء في التقرير، أنه خلال فترة العشرة أيام، حصلت شركة "أو إم في" على ثلث كميات الغاز التي طلبتها من روسيا.



يشار إلى أن النمسا تحصل على أغلب كميات شحنات الغاز الروسي عبر أوكرانيا وليس عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1".