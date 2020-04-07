دراسة دنماركية جديدة تنفى دور العلاج الهرمونى التعويضى فى رفع مخاطر الإصابة بسرطان الثدى

نفت دراسة طبية دنماركية جديدة دور العلاج الهرمونى التعويضى فى زيادة فرص ومخاطر الإصابة بسرطان الثدى.

فقد أفاد باحثون دنماركيون أن العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) للناجين من سرطان الثدي لا يزيد من خطر تكرار الإصابة بالسرطان أو الوفاة، وعلى الرغم من أن العلاج التعويضي بالهرمونات قد تم ربطه سابقًا بزيادة خطر عودة سرطان الثدي، فإن تلك الدراسات السابقة أشارت إلى العلاج التعويضي بالهرمونات عن طريق الفم وليس كريم الإستروجين المهبلي، ومع ذلك، لم تجد الدراسة الأخيرة أي زيادة في خطر التكرار أو الوفاة بالنسبة للنساء اللاتي يحصلن على أي نوع من العلاج التعويضي بالهرمونات.

وأشار الباحثون الدنماركيون فى كلية الطب جامعة "كوبنهاجن" إلى أنه بالنسبة للنساء اللواتي يتناولن مثبطات "الأروماتاز" لخفض مستويات هرمون الاستروجين ، هناك خطر ضئيل من تكرار الإصابة ، ولكن لا يوجد خطر متزايد للوفاة.

وأضافوا :" أنه بينما تشير الدراسة إلى أن استخدام العلاج التعويضي بالهرمونات على المدى القصير لمرضى سرطان الثدي يبدو آمنًا ، فإن الاستخدام طويل الأمد قد يكون مشكلة ".. هذا ، وينصح المرضى بإجراء مناقشة مفصلة مع طبيبهم حول استخدام العلاج التعويضي بالهرمونات.

وفى هذه الدراسة ، قام الباحثون بجمع بيانات مايقرب من 8.500 سيدة تم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي في مراحله المبكرة بين عامي 1997 و 2004. ولم تتلق هؤلاء النساء أي علاج بالهرمونات أو خمس سنوات من العلاج الهرموني .. من بين النساء اللواتي لم يتلقين علاج هرمون الإستروجين المهبلي أو العلاج الهرموني لإنقطاع الطمث قبل تشخيص سرطان الثدي، استخدمت 1957 علاج هرمون الاستروجين المهبلي و 133 استخدمت العلاج الهرموني لانقطاع الطمث بعد تشخيصهن .. وعلى مدى ما يقرب من 10 سنوات من المتابعة ، كان لدى 16 ٪ منهم تكرار لسرطان الثدي. إجمالاً ، تلقى 111 مريضًا عانى من تكرار العلاج بالإستروجين المهبلي ، وتلقى 16 مريضًا العلاج الهرموني لانقطاع الطمث، ولم تتلق حوالي 1200 امرأة أيًا من العلاج. أظهرت دراسة أن العلاج الهرموني لا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

أفاد باحثون دنماركيون أن العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) للناجين من سرطان الثدي لا يزيد من خطر تكرار الإصابة بالسرطان أو الوفاة.. على الرغم من أن العلاج التعويضي بالهرمونات قد تم ربطه سابقًا بزيادة خطر عودة سرطان الثدي ، فإن تلك الدراسات السابقة أشارت إلى العلاج التعويضي بالهرمونات عن طريق الفم وليس كريم الإستروجين المهبلي، ومع ذلك ، لم تجد الدراسة الأخيرة أي زيادة في خطر التكرار أو الوفاة بالنسبة للنساء اللاتي يحصلن على أي نوع من العلاج التعويضي بالهرمونات.





