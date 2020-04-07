يساري ألماني بارز يجدد طلبه لحكومة بلاده للتحدث مع روسيا بشأن تأمين إمدادات الغاز

جدد يساري ألماني بارز معني بشؤون الطاقة، طلبه للحكومة الاتحادية بإجراء مباحثات مع روسيا بشأن تأمين إمدادات الغاز إلى ألمانيا.

وأوضح كلاوس إرنست، رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، اليوم الخميس لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الأولى بالتليفزيون الألماني (إيه أي دي)، أنه يرى أن الحكومة الاتحادية لا تفعل سوى القليل للغاية من أجل تأمين إمداد الطاقة.

وأضاف أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يقوم بمساع في كل اتجاه، ولكن ليس في الاتجاه الذي يوصل إلى الغاز، وحذر من عواقب وقف إمدادات الغاز بالنسبة للاقتصاد الألماني، وقال: "لا أحد يمكنه تعويضنا عن هذا الانقطاع الذي قد يحدث إذا توقف الغاز الروسي عن التدفق".

يذكر أن إرنست ناشد الحكومة الألمانية من قبل مطلع شهر يوليو الجاري ضرورة القيام بكل شيء من أجل تأمين إمداد ألمانيا بالطاقة، حتى إذا وصل الأمر إلى التحدث مع موسكو إذا لزم الأمر بشأن تشغيل محدد المدة لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" عبر بحر البلطيق.