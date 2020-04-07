الصين: نشر طائرات بدون طيار لفحص خطوط النقل الكهربائية شرقي البلاد

ذكرت شركة (جيانجسو) المحدودة للطاقة الكهربائية التابعة للشركة الوطنية الصينية لشبكات الطاقة الكهربائية، أنه تم نشر ما يقرب من 2000 طائرة بدون طيار في مقاطعة جيانجسو بشرقي البلاد؛ لفحص خطوط النقل الأوتوماتيكي.

وأفادت الشركة -في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية، اليوم الخميس- بأنه ومع تغطية متوسط 2.5 طائرة بدون طيار لكل 100 كيلومتر من خطوط الكهرباء، فإن الشركة تضع حالياً جميع خطوط النقل الرئيسية تحت الفحص بواسطة الطائرات بدون طيار.

وأضافت أنه استناداً إلى إحصائيات شبكة الطاقة الثلاثية الأبعاد، يمكن للطائرات بدون طيار أن تفي بوظائف مثل التخطيط التلقائي للطريق والمراقبة في الوقت الفعلي"، مشيرة إلى أن شبكة الطاقة الثلاثية الأبعاد في جيانجسو تضم الآن 32 ألف كيلومتر من خطوط النقل.

وتابعت أن الطائرات بدون طيار مزودة بقدرات تحديد المواقع عالية الدقة على مستوى السنتيمتر وإمكانيات التعرف على الصور على مستوى المليمتر وتتميز بكفاءة تبلغ ستة أضعاف كفاءة الفحص اليدوي التقليدي.