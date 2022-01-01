 المطالبة بالتحقيق مع 6 رجال شرطة في كوريا الجنوبية بسبب فيضانات بأحد الأنفاق - بوابة الشروق
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المطالبة بالتحقيق مع 6 رجال شرطة في كوريا الجنوبية بسبب فيضانات بأحد الأنفاق

سول - د ب أ
نشر في: الجمعة 21 يوليه 2023 - 10:16 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 يوليه 2023 - 10:16 ص
طلب مكتب تنسيق السياسة الحكومية بكوريا الجنوبية إجراء تحقيق من النيابة العامة، مع ستة رجال شرطة، بسبب فيضانات قاتلة، في نفق بمدينة "تشونججو"، أودت بحياة 14 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وأضاف المكتب اليوم الجمعة أنه تم التوصل إلى حدوث أخطاء جسيمة، من قبل رجال الشرطة، الذين تعاملوا مع 112 مكالمة طوارئ، قبل المأساة، بالإضافة إلى تزوير في استجواب، لمكتب رئيس الوزراء حول ما حدث، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وذكر التقرير أنه تم إجراء مكالمتين طارئتين، تطالبان بإجلاء السكان من المنطقة وأحد حواجز الطرق، عند النفق، قبل أكثر من ساعة من تدفق حوالي ستة أطنان من المياه، إلى النفق، بعد انهيار الضفاف على طول نهر "ميهو" القريب، بعد أيام من سقوط أمطار غزيرة.

ويعتزم المكتب التحقيق في مزاعم بشأن التراخي من قبل حكومات البلدية والشرطة المحلية وسلطات الإطفاء.

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