حذر حزب الديمقراطيين الأحرار الألماني وزير الصحة الاتحادي كارل لاوترباخ من أن قانون القنب المزمع سيتسبب في الكثير من البيروقراطية.

وقالت كريستين لوتكه من الحزب الديمقراطي الحر لصحيفة "راينيش بوست" في تصريحات نشرت اليوم الجمعة إن القانون "في شكله الحالي، سيخلق وحش بيروقراطي حقيقي يصعب السيطرة عليه".

وطالب المتحدث باسم سياسة الإدمان والمخدرات من المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر "بتحسينات بعيدة المدى" من أجل نهج أساسي مختلف لسياسة القنب.

ويريد لوترباخ أن يسمح القانون بزراعة وتوزيع القنب داخل نقابات خاصة، تسمى نوادي القنب، بموجب قواعد صارمة. بالإضافة إلى ذلك، سوف يسمح للبالغين بامتلاك 25 جراما من المخدر وزراعة ثلاثة نباتات كحد أقصى للاستخدام الشخصي.

وانتقدت لوتكه حدود الحيازة الشخصية للمخدرات.

وقالت إن"المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر ترفض بشدة حدا أعلى للحيازة. بعد كل شيء ، لا أحد يتحكم في عدد زجاجات النبيذ التي يخزنها شخص ما في القبو".