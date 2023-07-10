تساءلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن السبب وراء استيراد سويسرا الكثير من الأجبان، مشيرة إلى أن البلد الذي يفتخر بإنتاجه الأجبان استورد منها أكثر مما صدر، مما يثير قلق المزارعين.

وذكرت الصحيفة أن السويسريين يفتخرون بالأجبان الخاصة بهم، ومعظم تلك التي يأكلونها أنواع محلية مصنوعة من حليب الأبقار السعيدة الشهيرة حول العالم.

ويتناول السويسريون أيضًا الكثير من الجبن، أكثر من 50 رطلا لكل فرد في العام، مقابل حوالي 40 رطلا لكل فرد في الولايات المتحدة.

ويقول دانيال كولير، مدير في "سويس ميلك"، (جمعية الألبان في سويسرا): إن "الجبن جزء من هويتنا".

وبحسب نيويورك تايمز، لذلك رئيس الجمعية، في عاصفة هذا الشهر عندما قال لصحيفة سويسرية إن البلد في طريقه لاستيراد الجبن بمعدل أكثر مما يصدره هذا العام، واصفا ذلك بالأمر "السخيف اقتصاديا، واجتماعيا، وبيئيا".

وفي الواقع، كان الميزان التجاري للأجبان يتقلص منذ عقود، ولاسيما منذ تحرير السوق عام 2017، الأمر الذي سمح للبلد بالتجارة مع الاتحاد الأوروبي بدون رسوم أو حصص في أي من الاتجاهين.

وتصدر سويسرا الآن حوالي 40% من الأجبان التي تنتجها، وفقا لتقديرات الصناعة.

لكن في كل شهر من الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، استوردت سويسرا مزيدا من الأجبان مقارنة بما صدرته إلى الخارج، وفقا لبيانات الجمارك.

ويرجع ذلك جزئيا إلى أن سويسرا اكتسبت شهية للأجبان الأجنبية، حيث شكلت الأصناف المحلية 64% من الاستهلاك العام الماضي، بعدما كانت تمثل 77% في عام 2007، بحسب "سويس ميلك".

وقال كولير إن عدد منتجي الألبان في سويسرا تراجع خلال العقود الأخيرة، وبلغ معدل التراجع أكثر من النصف على مدار الـ25 عاما الماضية.

وحول السبب في ذلك، قال كولير إن إنتاج المزارع في سويسرا يعد صغير حيث يبلغ متوسط حجم القطيع 27 بقرة، ومزارع الألبان التي يوجد بها أكثر من 100 بقرة نادرة.

وبالرغم من أن تدفق الأجبان الأجنبية قد يتحدى مفاهيم الهوية الوطنية السويسرية، يقول خبراء الاقتصاد إنه لا داعي للذعر.

وأصبح المنتجون السويسريون أكثر تخصصًا في السنوات الأخيرة، و الأجبان التي يصدرونها تكون من الأصناف الأعلى قيمة.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن الأجبان المستوردة تكون أرخص – وطرية أكثر - وتأتي إلى حد كبير من فرنسا.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، لعب التضخم أيضًا دورًا في تجارة الجبن السويسرية. وبينما كان عام 2021 عامًا قياسيًا بالنسبة للصادرات السويسرية، شهد العام الماضي انخفاضًا لأن أكبر سوق لسويسرا، ألمانيا، ضربه التضخم بشدة، مما أدى إلى ضغط ميزانيات المتسوقين.

كما جعل الفرنك السويسري القوي الجبن أكثر تكلفة في ألمانيا.