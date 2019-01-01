ارتفع متوسط الإيجارات في العاصمة البريطانية لندن بوتيرة غير مسبوقة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن اضطرت الزيادة في أسعار الرهن العقاري أصحاب العقارات إلى زيادة قيمة الإيجارات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن متوسط قيمة الإيجارات في لندن بلغ حاليا 2567 جنيه استرليني (3310 دولار) شهريا بزيادة نسبتها 7ر13% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وبزيادة نسبتها 28% مقارنة بنفس الفترة عام 2019 قبل تفشي جائحة كورونا.

أما خارج لندن، فقد بلغ متوسط قيمة الإيجارات 1231 جنيه استرليني شهريا، في وتيرة غير مسبوقة أيضا، وبزيادة أكثر من 30% مقارنة بمعدلات 2019، وزيادة نسبتها 3ر9% مقارنة بالعام الماضي.

وتضيف الزيادة في أسعار الإيجارات من الضغوط على كاهل الأسر البريطانية، وقد تمثل مشكلة شائكة بالنسبة للأحزاب السياسية الرئيسية قبيل الانتخابات العامة المزمعة العام المقبل.

ونقلت بلومبرج عن أليسون تومسون، المسؤولة في مؤسسة ليدرز رومان جروب للتسويق العقاري، قولها إن "الفكرة التي تهيمن على الأسواق هي قلة المعروض وزيادة الطلب".

وجدير بالذكر، يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اتهامات بالتسبب في تفاقم أزمة العقارات للتراجع عن خطط بناء بسبب مقاومة من أعضاء حزب المحافظين الذي ينتمي له.