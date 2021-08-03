الرئيس التركي يؤكد تعزيز بلاده التعاون مع دول الخليج

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، أن بلاده ستعزز تعاونها مع دول الخليج، معتبرا أن الاجتماعات التي عقدها أثناء جولته الخليجية مؤخرا كانت مثمرة للغاية، حيث تناولت قضايا إقليمية ودولية، كما بحثت سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وقال أردوغان، في تصريحات، إن تعزيز التعاون مع دول الخليج سيتم عبر مشاريع ملموسة في الفترة المقبلة، آملا أن ينعكس ذلك على اقتصاد بلاده بشكل إيجابي، خصوصا في مجالات الصناعات الدفاعية والطاقة والسياحة والمقاولات. وأوضح أن العلاقات بين تركيا والسعودية دخلت مرحلة جديدة، خاصة مع توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، مشددا على أن الاتفاقيات الموقعة مع دول الخليج مؤشر على ثقة تلك الدول باقتصاد وصناعة تركيا.

كما لفت الرئيس التركي إلى أن بلاده وقعت على أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران مع الخليج خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، وعلى اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة والنقل والبنى التحتية والخدمات والتجارة الإلكترونية والتمويل والصحة والصناعات الغذائية والسياحة والعقارات والمقاولات والصناعات الدفاعية والذكاء الصناعي والتكنولوجيا وغيرها. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد بدأ جولته الخليجية الإثنين الماضي بزيارة المملكة العربية السعودية، والتي تركزت حول دفع الاستثمار والتمويل والتعاون الثنائي في عدد المجالات، وشهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات.