الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لوقف القمع غير المبرر واحترام الدستور

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، السلطات الروسية إلى "وقف القمع غير المبرر، واحترام دستور البلاد، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان والحريات.



وأعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، بيتر ستانو، عن "تضامن الاتحاد الأوروبي مع أولئك الروس الذين يريدون رؤية بلادهم منفتحة وديمقراطية، ومع أولئك الذين يريدون أن تنهي روسيا حربها العدوانية غير القانونية وغير المبررة ضد أوكرانيا"، وفقا لما أورده الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي.



وأضاف "سيواصل الاتحاد الأوروبي، دعم وسائل الإعلام الروسية المستقلة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، داخل روسيا وخارجها.



وبحسب الاتحاد الأوروبي، تتواصل حملة القمع الممنهجة ضد المجتمع المدني في روسيا، حيث اعتمد مجلس الدوما (مجلس النواب) الروسي مؤخرا، مشروع قانون ينص على المسئولية الجنائية لمشاركة المواطنين في أنشطة أي منظمة غير حكومية أجنبية أو دولية غير مسجلة من قبل وزارة العدل الروسية.



وكما تهدف هذه التعديلات إلى مزيد من الترهيب والاضطهاد بحق الأصوات المستقلة والناقدة في المجتمع الروسي، لاسيما عزل الشعب الروسي عن بقية العالم.