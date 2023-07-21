• سيكون هناك حكومة تقدمية خلال السنوات الـ4 القادمة

• إسبانيا أفضل بكثير مما يظهره حزب الشعب وحزب فوكس

• ما زالت هناك إصلاحات معلقة.. والإصلاح الضريبي أحدها

• 80% من المواطنين يحصلون على مزايا اجتماعية أكثر مما يدفعونه كضرائب

• يجب زيادة الحد الأدنى للأجور بين المهنيين وإعادة تقييم المعاشات التقاعدية

تستعد إسبانيا إلى خوض جولة الانتخابات التشريعية في 23 يوليو الجاري، والتي من المقرر أن ينتخب فيها الإسبان ممثليهم في مجلسي النواب والشيوخ، في انتخابات عامة مبكرة تُجرى لأول مرة في الصيف.

وفي الانتخابات العامة المُبكرة بإسبانيا، تتنافس كتلتان للفوز بحكم البلاد خلال الـ4 سنوات القادمة، وهما الكتلة اليسارية بقيادة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE)، الذي يمثله بيدرو سانشيز (رئيس وزراء إسبانيا)، ويتمثل هدفها في إعادة تشكيل الحكومة الائتلافية التقدمية التي قادت البلاد منذ الاستحقاق التشريعي الأخير، وكتلة اليمين بزعامة الحزب الشعبي (PP) بقيادة ألبرتو نونيز فيجو (عضو في مجلس الشيوخ الإسباني)، الذي يسعى إلى تغيير الدورة السياسية، وتأكيد ميل الناخبين نحو التصويت لفائدة أحزاب اليمين الذي كان قد بدأ خلال الانتخابات البلدية والإقليمية في مايو الماضي.

وكان رئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانشيز، قد دعا بشكل مفاجئ في مايو الماضي، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 23 يوليو 2023، وذلك بعد يوم من تراجع حزبه الاشتراكي في الانتخابات المحلية والإقليمية، إذ خسر الاشتراكيون في الانتخابات البلدية (التي انعقدت يوم 28 مايو الماضي) ضد حزب الشعب، وتنازلوا عن السيطرة على جزء كبير من المناطق التي كانوا يحكمونها. وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في غضون 6 أشهر.

وحقق الحزب الشعبي اليميني المعارض تقدما واضحا في الانتخابات الإسبانية المحلية، وحصل على أكبر الأصوات بعد فرز 90% من صناديق الاقتراع، بينما خسر الحزب الاشتراكي العمالي الذي يمثل الحكومة الإسبانية عدة مناطق كان يسيطر عليها.

• النهوض من الرماد.. هل ستكون هناك حكومة تقدمية؟

وفي مقابلة له مع صحيفة "Público" الإسبانية (نُشِرت اليوم الجمعة)، توقع رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، (الذي يمثل الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني في الانتخابات العامة)، أن يكون هناك حكومة تقدمية خلال السنوات الـ4 القادمة، مشيرا إلى وجود 3 أسباب أساسية لذلك. أولا، لأن "هذه الحكومة قد أبلت بلاء حسنا في ظروف معاكسة بشكل غير عادي مع وجود جائحة كورونا، والآن الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب عدة تحديات ناجمة عنهما، ومع معارضة شرسة من الحزب الشعبي (PP) وحزب فوكس (Vox)".

يشار إلى أن فوكس (Vox) هو حزب سياسي إسباني أسسه أعضاء سابقون في حزب الشعب (PP)، ويوصف على أنه "يميني متطرف".

ولفت إلى أن السبب الثاني هو أن "لدينا مشروعًا قائمًا على الحقوق، في إطار تعزيز الإصلاحات التي حققناها في السنوات الـ4 الماضية، والتي نخطط لها في السنوات الأربع القادمة. وأخيرا، لأن إسبانيا التي يقرها حزب الشعب وحزب فوكس في مواثيقهما الحكومية منذ 28 مايو، لا تمثل الأغلبية في هذا البلد. إنهم يرسمون إسبانيا صغيرة جدًا، لا يناسبهم سوى أولئك الذين يعتقدون أنهم مثلهم. أصر على أن إسبانيا أفضل بكثير مما يظهره حزب الشعب وحزب فوكس".

واعتقد "سانشيز" أنه سيكون هناك حكومة ائتلافية تقدمية، وأن الحزب الاشتراكي سيفوز في الانتخابات وسيكون القوة السياسية الأولى، وحزب "سومار Sumar" (بزعامة يولاندا دياز ومرشحة الحزب في الانتخابات التشريعية) سيكون القوة الثالثة.

• ما زالت هناك إصلاحات معلقة.. والإصلاح الضريبي أحدها

وأشار إلى أن جميع الأحزاب اليسارية تضع برامج سياسية "كثيفة للغاية"، حيث في النهاية -وقبل كل شيء- "نظهر التزاما اجتماعيا للتقدم والمضي قدما وليس العودة للخلف أبدا"، كما اعتقد أنه "ما زالت هناك بالفعل إصلاحات معلقة، والإصلاح الضريبي أحدها"، مستطردا: "لكن خلال السنوات الأربع الماضية، اتخذنا خطوات نحو ذلك. في عام 2019، قدمت نفسي لأطلب ثقة الإسبان في إعادة تقييم المعاشات التقاعدية. لقد فعلناها وحميناهم بالقانون. الآن ما يتعين علينا القيام به هو ضمان المستقبل من خلال ملء بنك المعاشات التقاعدية بمبلغ 5000 مليون يورو سنويا".

وتابع: "لقد قُلت إنه يتعين علينا رفع الحد الأدنى لأجور المهنيين إلى 60% من متوسط الراتب. لقد حققت هذه الحكومة الائتلافية التقدمية ذلك، وعلينا الآن أن نحميها في قانون العمال، بحيث يصل متوسط الأجر كل عام إلى 60%".

وأشار إلى أنه في السنوات الأربع المقبلة "لا يتعين علينا إجراء 200 إصلاح كما فعلنا خلال هذا المجلس التشريعي"، موضحا أن "200 إصلاح كانت 200 معركة؛ لأننا كنا حكومة ائتلافية في أقلية برلمانية، لكننا دفعناها إلى الأمام لصالح الأغلبية الاجتماعية. لذلك، يجب أن يكون الهدف للسنوات الأربع القادمة: أولا (تدعيم الإصلاحات)، وثانيا (إكمالها)".

• 80% من المواطنين يحصلون على مزايا اجتماعية أكثر مما يدفعونه كضرائب

وفي المقابلة، أوضح أن "النقاش حول العدالة الضريبية يقودنا إلى ما هو أكثر أهمية، وهو العدالة الاجتماعية"، مستطردا: "بلدنا بلد غير متكافئ بشكل كبير من الناحية الاجتماعية، وذلك يتطلب موارد اقتصادية وعدالة مالية".

وأضاف: "خلال السنوات الماضية التي انتشر خلالها وباء كورونا -الذي انتهت أزمته الآن- علينا أن نتذكر أن متوسط الإقامة في سرير وحدة العناية المركزة في نظام الصحة الوطني كلف الولاية 3000 يورو يوميا، وتكلفة زراعة القلب 85 ألف يورو. كم من الأشخاص يستطيعون تحمل ذلك من نفقاتهم الخاصة؟ لذلك ندفع الضرائب"، متابعا: "ما يجب أن يكون الناس واضحين بشأنه، هو أن 80% من المواطنين يحصلون على مزايا اجتماعية أكثر مما يدفعونه في الضرائب. أعتقد أن هذه هي المعركة الكبرى التي يجب أن تخوضها القوى اليسارية والتقدمية والتي يجب أن نتقدم فيها في السنوات القادمة".

• يجب وضع حد لعملية تآكل الطبقة الوسطى والعاملة

ولفت إلى أنه "قبل عام، كان لدينا تضخم بنسبة 10%، واليوم -هو واحد من أدنى المعدلات في أوروبا- أقل من 2%، وهذا يعني أن المواطنين الإسبان استعادوا نصف القوة الشرائية التي فقدوها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية. بمعنى آخر، كانت سياسات الحكومة الائتلافية التقدمية كافية مع حماية الدخل ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية، أو مع حزمة المساعدة التي شملت النقل العام المجاني".

وزاد: "ما يتعين علينا القيام به هو التقدم بشكل سريع لوضع حد لعملية تآكل الطبقة الوسطى (الأغلبية الاجتماعية) والعاملة، وخاصة فيما يتعلق بالأجور والدخل وتوزيع الثروة، وهذا هو سبب أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور بين المهنيين، وإعادة تقييم المعاشات التقاعدية، بعد إجراء إصلاح في العمل يعيد تركيز المفاوضة الجماعية كمكان للتفاوض بين النقابات وأرباب العمل. ومن ثم، فإن أهم شيء هو تعزيز السياسات العامة والسياسات الاجتماعية".

• إما حكومة ائتلافية تقدمية أو يمينية متطرفة!

اختتم "سانشيز" حديثه قائلا: "بعد 28 مايو، أصبح واضحا جدا أن الصيغتين الحكوميتين الوحيدتين اللتين سوف تتواجدان بعد 23 يوليو هما إما حكومة ائتلافية تقدمية أو حكومة ائتلافية يمينية متطرفة مع اليمين المتشدد، مثل الحزب الشعبي. وهذا هو سبب اعتقادي أنه في 23 يوليو ستفوز الحكومة الائتلافية التقدمية وسيخسر (تحالف الأكاذيب) هذا، الذي نصّب الحزب الشعبي وفوكس نفسه فيه".