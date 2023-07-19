المعلمون في تونس يواصلون الاحتجاج على سياسات الوزارة

واصل المعلمون في تونس اليوم الجمعة، الاحتجاج ضد ما وصفوه بسياسة "التنكيل" بعد قرار وزارة التربية وقف صرف الرواتب.

كانت الوزارة قررت إقالة 350 مدير مدرسة ابتدائية من مناصبهم، ووقف صرف رواتب 17 ألف معلم، بسبب رفض تسليم نتائج الاختبارات إلى الإدارة.

ومنذ بداية العام، قررت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، حجب نتائج تقييم التلاميذ، بعد رفض الوزارة مطالبهم بزيادة الرواتب.

ونظّم معلمو التعليم الابتدائي تجمعات احتجاجية في تونس العاصمة وعدة مدن بالبلاد استنكارا لسياسات الوزارة.

وقال نبيل الهواشي، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي، خلال تجمع أمام المندوبية الجهوية للتعليم في تونس العاصمة: "يأتي التجمع استنكارا لسياسات التهديد والوعيد والتنكيل بالمعلمات والمعلمين المنتهجة من الوزارة، والتي تجسّدت في أفضع صورها في قراري الإعفاء وحجب الرواتب".

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن الاحتجاج يأتي أيضا "استهجانا لتصريحات أساءت إساءة بالغة للمعلمات والمعلمين، كتوصيفهم بالمجرمين واعتبارهم مستخفين بالدولة ومغامرين وفوضويين وغيرها من النعوت المشينة التي لا يمكن أن تطلق على مُربٍّ".

وتابع: "القطاع أكد من خلال التجمعات أنه عاقد العزم على تحقيق مطالبه، واختار النضال نهجا من أجل ذلك، نضال سلمي حضاري مدني؛ نضال ملتزم بقواعد الصراع والنزاع الأخلاقية".

واستنكر المعلمون وقف الوزارة صرف الرواتب، معتبرين القرار غير قانوني.

وقال المُعلّم رمزي حاجي "هذا الحجز (للرواتب) غير قانوني، العائلات في حاجة إلى أجورها، ولديها التزامات عائلية كبيرة؛ لديها التزامات معيشية كبيرة، مع العلم بأن العديد من الزملاء لديهم زوجاتهم من قطاع التعليم، أي إن الأزمة مضاعفة".

وفي صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية، جاب معلمون الشوارع في مسيرة طالبت باستقالة وزير التربية.