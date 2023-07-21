العراق يوقع مذكرة تفاهم مع لبنان لتزويده بالوقود والنفط الخام بغداد - قنا وقعت وزارة النفط العراقية ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية، اليوم، على مذكرة تفاهم لتزويد لبنان بالوقود والنفط الخام.

وأوضح حيان عبدالغني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط، في بيان عقب توقيع الاتفاقية مع وليد فياض وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن المذكرة تهدف إلى توفير احتياجات لبنان من زيت الوقود والنفط الخام دعما لقطاع الكهرباء في البلاد، مشيرا إلى أن هذا التعاون يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير آفاق التعاون الثنائي.

وأشار إلى تجديد مضمون الاتفاقية السابقة بين البلدين لعام آخر، مع زيادة كميتها، فيما سيتم تنظيم عقد جديد للنفط الخام، على أن تقوم اللجان الفنية المشكلة من الجانبين بوضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذا الاتفاق، منها تحديد الكميات وآليات النقل والتحميل والتفريغ وغيرها من الالتزامات الفنية واللوجستية لكل طرف. من جانبه، أشاد فياض "بموقف العراق لدعم وإسناد بلاده لتتجاوز أزمتها في توفير الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية"، قائلا "إن هذا محط تقدير كبير من قبل الحكومة والشعب اللبناني".

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام عراقية بأن الاتفاقية الأولى تتعلق بتجديد العقد الذي يزود لبنان بزيت الوقود، وقد تم رفع الكمية إلى مليون و500 ألف طن، فيما نصت مذكرة التفاهم الجديدة على تزويد لبنان بمليوني طن من النفط الخام تصل كلفتها السنوية إلى نحو مليار و200 مليون دولار. وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق، في مايو الماضي، على تأمين كامل احتياجات لبنان من المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطاته للكهرباء، بزيادة الكمية السنوية لتصل إلى 1.5 مليون طن.