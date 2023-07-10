مدينة إندونيسية تحظر تجارة لحوم الكلاب والقطط للاستهلاك البشري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت مدينة في إقليم "شمال سولاويسي" الإندونيسي، المشهور بالحياة البرية الشديدة وتجارة الحيوانات المحلية عن حظر بيع الكلاب والقطط للاستهلاك البشري اليوم الجمعة.

ولطالما جذب سوق الحيوانات في مدينة "توموهون" السائحين والسكان المحليين على حد سواء، الذين يبحثون عن أطعمة شهية غريبة، مثل الخفافيش والثعابين والقردة والكلاب والقطط.

وإندونيسيا أكبر دولة في العالم، ذات أغلبية مسلمة ويحظر الإسلام تناول لحوم هذه الحيوانات. وأغلبية سكان أقليم "شمال سولاويسي " مسيحيون.

وأعلن ادوين رورينج، سكرتير إدارة مدينة "توموهون" أن الحظر دائم.

وقال للصحفيين "بالتالي، نتوقع أن يوقف السكان بيع لحوم الكلاب والقطط".

وجاءت الخطوة في أعقاب أشهر من شن حملات والضغط من قبل نشطاء حقوق الحيوان من منظمة "هيومان سوسايتي انترناشونال" الدولية وهي إحدى المنظمات الدولية لحماية حقوق الحيوان ومجموعة "مانادو إندونيسيا" لأصدقاء الحيوان وهي مجموعة محلية.