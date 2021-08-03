الأمم المتحدة تندد بالتهديدات الروسية والأوكرانية للسفن المدنية في البحر الأسود

نددت الأمم المتحدة، اليوم، بـ"التهديدات غير المقبولة" التي وجهتها روسيا وأوكرانيا إلى السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود، وذلك في أعقاب انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب يوم الاثنين الماضي.

وقالت روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن "التهديدات باستهداف السفن المدنية في البحر الأسود غير مقبولة"، معربة عن قلق الأمم المتحدة من "المعلومات المتعلقة بالألغام المزروعة في البحر الأسود، والتي تهدد الملاحة المدنية".

وحذرت المسئولة الأممية من أن "خطر اتساع النزاع ردا على حادث عسكري في البحر الأسود أكان متعمدا أم عرضيا"، مشددة على ضرورة "تفاديه بأي ثمن لأنه قد يؤدي إلى تبعات كارثية على الجميع".

وجددت دي كارلو التعبير عن إدانة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لاستهداف روسيا موانئ أوكرانية تخزن بها شحنات كبيرة من الحبوب على البحر الأسود.

وكانت موسكو قد أعلنت الإثنين الماضي انتهاء العمل باتفاقية تصدير الحبوب، الموقعة في يوليو 2022، ملوحة بأنها ستتعامل مع السفن المتجهة الى أوكرانيا بوصفها ناقلات "عسكرية محتملة"، لترد كييف بتهديدات مماثلة.