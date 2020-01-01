اتفقت اليابان والهند على تعزيز سلاسل توريد أشباه الموصلات، من أجل زيادة الأمن الاقتصادي، لمواجهة نفوذ الصين المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.

ووقع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي أشويني فايشناو، مذكرة تفاهم أمس الخميس في نيودلهي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الجمعة.

وجاء الاتفاق في الوقت الذي تهدف فيه اليابان إلى تعميق الشراكات مع الحلفاء والدول ذات الفكر المماثل لتطوير سلاسل توريد أكثر مرونة للمنتجات والمواد الحيوية، بما في ذلك الرقائق والبطاريات والمعادن، من أجل مواجهة التحديات الأمنية الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة التي تفرضها الصين وروسيا.

وتتخلف اليابان عن المنافسين العالميين في القدرة على تصنيع منتجات أشباه موصلات كاملة، على الرغم من أنها تتمتع بميزة في إنتاج مواد معينة، فضلا عن امتلاكها لمعدات تصنيع الرقائق.

وتسعى الهند إلى زيادة قدرات إنتاج أشباه الموصلات المحلية الخاصة بها، لأنها تعتمد على الصين في معظم وارداتها على الرغم من العلاقات المتوترة بينهما بسبب نزاع حدودي.

كانت التوترات بين الهند والصين على طول الحدود المتنازع عليها قد تصاعدت في يونيو عام 2020 إلى اشتباكات هي الأسوأ منذ أكثر من 40 عاما، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا، و4 جنود صينيين.