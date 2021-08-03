الرئيس الفرنسي يكشف خارطة طريق عمل الحكومة الجديدة

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن خارطة طريق عمل الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة، والتي ستركز على أربعة محاور رئيسية.

وأوضح ماكرون، في كلمة أمام التشكيل الوزاري الجديد الذي ضم 8 وزراء جدد، أن خارطة الطريق الجديدة ستعتمد على أربعة محاور رئيسية هي: مواجهة موجة الحر والجفاف في هذا الصيف ضمن "التخطيط الإيكولوجي"، وإنشاء "إطار متطلب" للمالية العامة، وتطوير الإدارة لجعل "الخدمات العامة أكثر كفاءة"، و"النظام الجمهوري".

وذكر أن الحكومة ستركز في برامج عملها خلال الفترة القادمة على "هيكلة أجندة العودة المدرسية"، و"الهجرة" و"التصدي لأعمال الشغب" كالتي مرت بها البلاد في شهر يونيو الماضي، مبينا أن كلاهما يتطلب "استجابة كاملة وعميقة".

جدير بالذكر أن الرئاسة الفرنسية كانت قد أعلنت، أمس، عن إجراء تعديل وزاري شمل ثماني وزارات، وذلك بعد مشاورات مطولة بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء إليزابيث بورن.