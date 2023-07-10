صدور عدد يوليو من دورية حالة إيران

أصدرت وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عدد شهر يوليو الجديد من دورية "حالة إيران" التي ترأس تحريرها الدكتورة هدى رؤوف.

ويتناول العدد الجديد؛ الوقوف على الرهانات العربية والخليجية من التقارب مع إيران، إلى جانب تقديم مقاربات مستقبلية للقضايا محل الاشتباك العربي الإيراني، ومدى تغير السلوك الإيراني، وما إذا كان التغيير حقيقي أم شكلي، وتصورات القوى الإقليمية التركية والإسرائيلية للانفتاح العربي على إيران.

كما تطرق عدد يوليو من دورية حالة إيران، إلى "كيف تنظر الولايات المتحدة للعلاقات العربية الإقليمية في المرحلة المقبلة"، فضلا عن جولة داخل الإعلام الإيراني، وأهم القضايا الداخلية والخارجية التي ركز عليها.