وزيرة الثقافة الألمانية: بداية إيجابية لمبادرة البطاقة الثقافية للشباب في سن 18 عاما

قالت وزيرة الدولة الألمانية للشئون الثقافة، كلاوديا روت، إنها شهدت "بداية إيجابية للغاية" لمبادرة "البطاقة الثقافية" المخصصة للشباب في سن 18 عاما.



وتسمح البطاقة، التي تستخدم تطبيقا لمنح رصيد بقيمة 200 يورو للإنفاق الثقافي، بشراء تذاكر للحفلات الموسيقية والكتب والآلات الموسيقية وزيارات السينما وغيرها.



ومنذ إطلاق التطبيق في منتصف يونيو الماضي، تم تسجيل أكثر من 310 آلاف شاب يبلغ من العمر 18 عاما. وقام حوالي 100 ألف منهم بتفعيل البطاقة عبر التعريف الإلكتروني.



ويهدف المشروع التجريبي إلى جعل التجارب الثقافية الحية أسهل بعد الجائحة من الناحية المالية لمن هم في سن 18 عاما.



وكان أكبر معدل إقبال في فئة "الحفلات الموسيقية والمسرح". ووفقا للبيانات، تم إجراء أكثر من 95 ألف حجز ، ما أدى إلى تحقيق مبيعات بلغت حوالي 1.8 مليون يورو. وكان الإقبال أقل على "الكتب" و"السينما" في إطار المبادرة.



وقالت روت: "إنها إشارة إيجابية أن الشباب يستخدمون أيضا البطاقة الثقافية للفعاليات الحية والحفلات الموسيقية والعروض المسرحية"، مضيفة أن هذا يدل على أن البطاقة الثقافية تحقق التأثير المرجو للقطاع الثقافي.



وبحلول نهاية العام سيتمكن ما مجموعه حوالي 750 ألف شخص من مواليد عام 2005، حيث يبلغون 18 عاما هذا العام، من الاستفادة بالعرض. ويظل الرصيد صالحا لمدة عامين.



وذكرت روت أنه إذا نجحت المبادرة، فيمكن توسيعها لتشمل فئات عمرية أخرى.