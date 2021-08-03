أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الجمعة استكمال استحواذها على حصة نسبتها عشرة بالمئة من شركة رونغشنغ الصينية للبتروكيماويات بقيمة 3.4 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية.

وأضافت الشركة السعودية في بيان أن الصفقة، التي تمت من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل أرامكو لما وراء البحار، تمثل توسعا لأعمال أرامكو في الصين في مجال التكرير والكيمياويات والتسويق.

وذكر البيان أنه بموجب الصفقة، ستورد أرامكو 480 ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى مجمع متكامل للتكرير والكيمياويات في الصين تملكه شركة جيجيانغ للنفط والبتروكيمياويات المحدودة التابعة لشركة رونغشنغ. ونقل البيان عن الرئيس للتكرير والكيمياويات والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني قوله "تسهم شراكتنا مع رونغشنغ في تعزيز استراتيجية أرامكو السعودية الهادفة إلى تحويل السوائل إلى كيميائيات، كما تعزز وجودنا في الصين وإبراز دورنا كمورد موثوق للنفط الخام".

وأضاف القحطاني أن عملية الاستحواذ تمثل "جزءا مهما من استراتيجية النمو طويلة الأجل لأرامكو السعودية، وتوسيع حضورها في أسواق حيوية". وذكر البيان أن شركة رونغشنغ تملك حصة قدرها 51 بالمئة في شركة جيجيانغ، التي تمتلك وتدير المجمع الذي تبلغ طاقة معالجته 800 ألف برميل يوميا من النفط الخام وينتج 4.2 مليون طن متري من الإيثيلين سنويا.