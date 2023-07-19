إحراز تقدم كبير في السيطرة على حرائق غابات غربي تونس

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أعلنت السلطات المحلية في ولاية جندوبة غربي تونس، اليوم الجمعة، إحراز تقدم كبير في السيطرة على حرائق اندلعت قبل أيام في غابات على مقربة من معبر حدودي مع الجزائر.

وتكافح فرق الإطفاء بتعاون من مروحيات عسكرية، منذ الثلاثاء الماضي، للحيلولة دون توسع نطاق الحرائق إلى التجمعات السكنية والطريق الرئيسي المؤدي إلى معبر ملولة-أم الطبول مع الجزائر.

وقال متحدث باسم الحماية المدنية إنه تم تسجيل تقدم كبير في السيطرة على الحريقين اللذين نشبا بغابات ملولة رغم صعوبة التضاريس.

وأفاد بأنه تم القيام بالعديد من القواطع والطرائد النارية بواسطة الآلات الثقيلة للحد من انتشار النار ومنع تسربها إلى التجمعات السكانية والحد من مخاطرها.

وتابع أنه يجري القيام بعملية التبريد باستخدام المياه، تحسبا لوجود جيوب من النيران القابلة للاشتعال مجددا.

وقال والي جندوبة سمير كوكة في وقت سابق، إن النيران أتت على ثلاثة منازل محاذية للغابات تم إجلاء سكانها.

وتشهد تونس في شهر يوليو الجاري موجة حر قياسية تجاوزت 45 درجة في نصف ولايات البلاد.