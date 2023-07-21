حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا يخسر مقعدين برلمانيين في انتخابات فرعية

خسر حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا مقعدين برلمانيين من أصل ثلاثة مقاعد في انتخابات فرعية أعلنت نتائجها، اليوم، فيما فاز حزبا العمال والليبراليين الديموقراطيين بالمقعدين الآخرين.

وحافظ الحزب الحاكم على مقعد رئيس الحكومة السابق، بوريس جونسون، في دائرة /أوكسبريدج/ بالعاصمة لندن، فيما خسر المحافظون مقعدهم في دائرة /سومرتن وفروم/ جنوبي غربي البلاد لصالح مرشحة حزب الديموقراطيين الأحرار سارة دايك، وفقدوا مقعدهم في دائرة سيلبي أند أينستي في مقاطعة يوركشير شمالي البلاد لصالح مرشح حزب العمال كير ماثر، الذي بات أصغر عضو برلماني في تاريخ البلاد بعمر 25 عاما.

وعقب إعلان النتائج، قال كير ستامر زعيم حزب العمال المعارض إن "هذه النتائج تاريخية تبرهن على أن الناس يتطلعون إلى حزب العمال وقد تغير ليركز على أولويات الطبقات العاملة من خلال خطة طموحة وعملية قابلة للتنفيذ".

من جهته، علق السير إد ديفي زعيم حزب الديموقراطيين الأحرار، على النتائج بالقول "إن الفوز الرائع يبرز عودة الديموقراطيين الأحرار بشكل قوي في غرب البلاد"، مضيفا أن البلاد "طفح بها الكيل من حكومة ريشي سوناك المحافظة التي لا تشعر بالناس".

وتأتي نتائج الانتخابات الفرعية كمؤشر جديد على تراجع شعبية الحزب الحاكم، وفقا لاستطلاعات الرأي، التي تشير إلى تقدم كبير لحزب العمال المعارض في الآونة الأخيرة، وترجح فوزه في الانتخابات العامة المقررة نهاية العام المقبل.