نقابة إيطالية تدعو العاملين بالمواصلات العامة للإضراب يوم الاثنين

يتعين على الإيطاليين والسياح في البلاد أن يستعدوا لإضراب يشمل المواصلات العام يوم الاثنين المقبل بعدما دعا اتحاد العمل الإيطالي "يو إس بي" العاملين في القطاع إلى التوقف عن العمل لأربع ساعات.

ومن المتوقع أن تختلف توقيتات الإضراب من منطقة لأخرى، حسبما ذكرت "يو إس بي" في بيان اليوم الجمعة، لكن لم يتضح في البداية ما إذا كان الإضراب سيحدث آثارا واسعة المدى ويؤدي إلى قيود على الركاب.

وتحدث الاتحاد عن "إضراب صعب" من وجهة نظره. وقد لا تكون الآثار كبيرة للغاية بسبب قصر مدة الإضراب. كما من المتوقع سلفا أن المدن الكبرى مثل فينيسيا وبيزا وسيينا لن تشهد إضرابات.

ولم يتضح عدد العاملين الذين سيلبون دعوة اتحاد "يو إس بي".

وشهدت إيطاليا في متصف الشهر الجاري إضرابات كبرى أدت إلى قيود كبيرة في السكك الحديدية والملاحة الجوية.