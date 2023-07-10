تراجع إنتاج الحبوب في تونس بنحو 60 % بسبب الجفاف

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أعلنت وزارة الزراعة في تونس اليوم الجمعة تجميع 7ر2 مليون قنطار من الحبوب ليسجل بذلك الانتاج تراجعا بنحو 60 % عن الموسم السابق.

وتضرر الانتاج الذي كان في حدود 5ر7 مليون قنطار في 2022، بشدة بسبب الجفاف وطول فترات انحباس الأمطار

وسيزيد هذا التراجع من تكلفة الواردات المتوقعة من هذه المادة الحيوية العام الجاري.

وأمس الخميس أعلنت وزارة الاقتصاد عن توقيع اتفاق تمويل مع البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 1ر87 مليون دولار أمريكي لضمان التزود بالحبوب.

وفي العادة تستورد تونس ما يفوق 60 % من احتياجاتها من هذه المادة أغلبها من روسيا وأوكرانيا.

وشهدت هذه الامدادات تعثرا عقب نشوب الحرب الروسية في أوكرانيا ما أدى إلى تناقص مواد الدقيق والسميد في الأسواق واضطراب في إنتاج الخبز الذي يستهلك على نطاق واسع.