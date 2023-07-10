أتباع الصدر يخرجون في مظاهرات شعبية للتنديد بجريمة حرق المصحف الشريف

خرج الآلاف من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بعد أداء صلاة الجمعة في مظاهرات شعبية في أحياء ببغداد وعدد من المحافظات العراقية.



وحمل المتظاهرون الذين تقدمهم عدد كبير من رجال الدين المعممين نسخا من القرآن الكريم وهتفوا بشعارات تندد بجريمة حرق القرآن الكريم وعلم العراق من قبل مواطن في مدينة ستوكهولم.



كما حمل المتظاهرون أعلام العراق وصورا لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وأكدوا في هتافاتهم استمرارهم بالخروج في مظاهرات عفوية مناطقية للتعبير عن الشجب والاستنكار لهذه الحرية التي تهدف إلى تعميق الكراهية بين الشعوب.



وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد دعا المجتمع الدولي إلى إدانه جريمة حرق القرآن الكريم لما يشكله من تهديد للأمن والسلم بين المجتمعات في العالم وذكر أن على الشعوب الإسلامية نصرة القران الكريم.



وقال الصدر في مؤتمر صحفي أمس "إننا نحمل الحكومة السويدية مسؤولية حرق القرآن الكريم لأنها هي من تتحمل مسؤولية هذا التصرف ونحن لسنا ضد الشعب السويدي".



وطرد العراق سفيرة مملكة السويد من العراق وسحب القائم بالأعمال العراقي من ستوكهولم على خلفية الإساءة للاسلام وحرق نسخة من القرآن الكريم للمرة الثانية في غضون أيام بموافقة من السلطات السويدية.