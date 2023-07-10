عملية إنقاذ مثيرة بعد سقوط متسلق من فوق جبال الألب بسويسرا

أعلنت منظمة آير-جلاسيرز اليوم الجمعة، إنقاذ متسلق كان سقط من فوق حاجز جليدي لمسافة نحو 40 إلى 50 مترا تحت قمة جبل يونجفراو بجبال الألب السويسرية في عملية إنقاذ درامية في طقس عاصفة.

وقالت آير-جلاسيرز التي تنفذ عمليات إنقاذ جبلية من الجو، إن المتسلق نقل جوا إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة عقب الحادث. وعرقل الضباب ورياح عاتية محملة بزوابع تصل سرعتها لمئة كيلومتر/ساعة عملية الإنقاذ.

وأسقطت مروحية أولا متخصصين في الإنقاذ أسفل الغطاء الضبابي، والذين تسلقوا بعد ذلك كي يصلوا للضحية. ولكن الرجل كان مصابا لدرجة أن عمال الإنقاذ استدعوا طبيب طوارئ، وقد وصل لموقع الحادث بنفس الطريقة.

ونقل رجال الإنقاذ الرجل المصاب إلى منطقة خالية من الضباب بزلاجة جبلية خاصة. ومن هنا إلى المروحية التي نقلت الرجل إلى المستشفى.