وزير العمل الألماني: روسيا كانت معزولة بوضوح في اجتماع وزراء العشرين

قال وزير العمل الألماني، هوبرتوس هايل، اليوم الجمعة، إن روسيا كانت معزولة بشكل واضح خلال اجتماع وزراء العمل لدول مجموعة العشرين في الهند، إذ تؤمن معظم الدول بأن سيادة القانون، وليس القوة، يجب أن تحكم العلاقات الدولية.

وأضاف عقب مباحثات عُقدت في مدينة إندور بوسط الهند إن "هناك دولا في العالم لها وجهة نظر مختلفة عما لدينا في أوروبا. هذا ليس سرا".

وأوضح: "لكنها جميعها تتفق بشكل جوهري، مع الرأي بأنه يجب أن يطبق القانون الدولي وليس أن يطبق قانون الأقوى في العالم، بل قوة القانون".

وذكر هايل إن هذا هو السبب في أن الممثل الروسي كان منعزلا بوضوح، مضيفا أن الحرب الروسية على أوكرانيا كانت موضوعا مدرجا في الاجتماع. وقال هايل إن الغزو لم يكن جريمة مروعة فحسب، بل كان لها عواقب اقتصادية واجتماعية على الوظائف والتضخم.

وتترأس الهند مجموعة دول العشرين هذا العام. وتتألف المجموعة من الاقتصادات الصناعية الكبرى لمجموعة السبع، إضافة إلى بعض الدول النامية.