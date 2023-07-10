السلطات الألمانية: لا مؤشرات على وجود أنثى أسد طليقة في برلين

ذكرت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، أنه لا توجد أي مؤشرات على وجود أنثى أسر طليقة جنوب غربي العاصمة برلين.

وكانت تقارير تواترت بشأن وجود حيوان بري، يشتبه أنه أنثى أسد، يتجول في ضواحي جنوبي العاصمة الألمانية مساء أمس حيث قام 220 شرطيا بتمشيط المنطقة بحثا عن أي علامة على وجود الحيوان المفترس.

وتزايدت الأنباء بعد أن صور شاهد عيان ما بدا أنه الحيوان بين شجيرات مساء الأربعاء. وسرعان ما انتشر الفيديو المظلم والضبابي إلى حد ما والذي تم تصويره عبر هاتف محمول، على الإنترنت.

وادعى آخرون أنهم سجلوا مقاطع فيديو للقط المفترس وهو يطارد خنزيرا بريا ويقتله. واستمر تداول التقارير بشأن مشاهدات غير مؤكدة حتى مساء أمس الخميس في المنطقة بين برلين وولاية براندنبورج المجاورة.

وأصدرت شرطة برلين تحذيرا عند منتصف الليل من أن حيوانا مفترسا كبيرا، ربما أنثى أسد، كان طليقا في ضاحية كلاينماخنوف بجنوب برلين. وصدر تحذير للسكان بعدم مغادرة منازلهم والابقاء على حيواناتهم الأليفة داخل المنازل.