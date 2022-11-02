وزير خارجية بريطانيا: نأمل أن تنجح تركيا في إعادة روسيا لاتفاقية الحبوب

وصف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، تركيا بـ"الصديق القوي والمهم"، معربا عن أمله في أن تنجح أنقرة في إعادة روسيا إلى طاولة المفاوضات لتمديد اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية عبر الممر الإنساني في البحر الأسود.

وفي 17 يوليو الجاري، رفضت موسكو تمديد الاتفاقية، إلا حال تنفيذ الجزء الخاص بالسماح بتصدير الحبوب والأسمدة الروسية، وهي منتجات تعتبرها موسكو مهمة لسلسلة الغذاء العالمية، لكن تعوق العقوبات الغربية تصديرها.

ورغم هذا الرفض، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين الماضي: "اعتقد أن صديقي السيد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يريد الاستمرار في الاتفاقية"، مضيفا أنهما سيناقشان قضايا عديدة خلال زيارة بوتين لأنقرة في أغسطس المقبل.

وقال كليفرلي في مقابلة أجرتها معه وكالة الأناضول التركية للأنباء، ونشرتها اليوم الجمعة: "آمل حقا أن يتمكن الرئيس أردوغان من إقناع موسكو بأهمية مبادرة حبوب البحر الأسود، والمساعدة في انتشال الناس من الجوع، وخفض أسعار الحبوب العالمية".

وأكد أن الرئيس أردوغان قام بعمل "مهم للغاية"، حيث لعب دورا أساسيا، بالتعاون مع الأمم المتحدة، في التوصل إلى مبادرة نقل الحبوب الأوكرانية.

واتهم كليفرلي روسيا باستخدام الجوع في أنحاء العالم للضغط السياسي، مضيفا أن "الكرة في ملعب روسيا إلى حد كبير، وندعوها للمشاركة في هذه المبادرة".