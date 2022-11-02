مسئول بالبنتاجون: أمريكا تبذل ما بوسعها للتعامل مع تأخر تسليم أسلحة إلى تايوان

ذكر مسئول بارز بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تبذل ما بوسعها، لمعالجة تأخر تسليم أسلحة، بقيمة 19 مليار دولار، إلى تايوان.

وقال إيلي راتنر، مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشئون الأمن بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تتعامل مع عملية المبيعات العسكرية الخارجية، بينما تستخدم أيضا "سلطة السحب الرئاسي" والتمويل العسكري الأجنبي المحتمل، حسب وكالة الأنباء التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الجمعة.

وفي حديثه خلال جلسة استماع عقدتها لجنة اختيار مجلس النواب بشأن الحزب الشيوعي الصيني، قال راتنر إن تأجيل نقل الأسلحة التايوانية، لم يكن بسبب "التراكم الأعمال التي لم يتم إنجازها"، لكن نتيجة لمشكلات لمنظومة العمل داخل القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية.

وأضاف "ما نواجهه ليس تراكما، كما يُوصف أحيانا، بل هو مخاوف وتباطؤ، في جميع قاعدتنا الصناعية، مما يؤثر على إنتاجنا العسكري، وقاعدتنا الصناعية الدفاعية، بشكل منهجي، وليس بشكل فردي، فيما يتعلق بتايوان".

وكجزء من ميزانية عام 2023، سمح الكونجرس الأمريكي في ديسمبر العام الماضي بما يصل إلى مليار دولار أمريكي، في صورة مساعدات عسكرية، إلى تايوان، عبر سلطة السحب الرئاسي، التي تنقل أسلحة من مخزونات البنتاجون الحالية وتشحنها للخارج.

كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، تان كه في، قد صرح في وقت سابق الشهر الجاري أن "بيع الأسلحة إلى جزيرة تايوان يتجاهل تماما مصالح الصين الجوهرية، ويتدخل بشكل صارخ في الشئون الداخلية للصين، ويؤدي عمدا إلى تصعيد التوترات في مضيق تايوان".

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتصر على إعادتها للبر الرئيسي بالقوة إذا لزم الأمر.