واشنطن تكشف مزيدا من التفاصيل حول جندي أمريكي عبر الحدود إلى كوريا الشمالية

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية"بنتاجون" عن تفاصيل جديدة تتعلق بالجندي الأمريكي الذي عبر الحدود إلى كوريا الشمالية يوم الثلاثاء دون الحصول على إذن.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج في واشنطن يوم الخميس إنه تم اصطحاب الرجل إلى المطار لكنه اختفى قبل أن يصعد على متن الطائرة.

وتابعت سينج أن الجندي أنهى مهمة انتشاره وكان ينبغي أن يعود إلى الوطن بعد أن أمضى بعض الوقت في مركز احتجاز في كوريا الجنوبية. وكان قد تلقى تهديدات "بإجراءات إدارية إضافية" في الولايات المتحدة. ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

كما أنها لم تذكر تفاصيل بشأن أسباب احتجازه.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية يوم الأربعاء، نقلا عن السلطات القضائية، أن الجندي الأمريكي ترافيس كينج رفض دفع غرامات بعد أن قام بركل وإتلاف سيارة شرطة في سول.

وقالت سينج إن كينج لم يكن محتجزا أثناء طريقه إلى المطار. ومع ذلك، فإنه كان مع مرافقين اقتادوه عبر الأمن. وقالت "لا أعتقد أن أحدا توقع أنه سيغادر المطار".

واوضحت إن الولايات المتحدة لم تتلق أي معلومات من كوريا الشمالية بشأن مكان احتجاز كينج أو حالته.

وقالت سينج إن الهدف هو إعادة الجندي الأمريكي إلى الوطن.