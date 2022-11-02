لبنان يدين سماح الحكومة السويدية من جديد الإساءة إلى القرآن الكريم

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الجمعة، سماح الحكومة السويدية، مرة أخرى، الإساءة إلى القرآن الكريم؛ مما يشكل انتهاكا مستمرا لمشاعر المسلمين وكرامتهم.

وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا، عبرت فيه عن "استهجان اللبنانيين، لما يرمز إليه لبنان من نموذج للعيش المشترك بين الأديان والحضارات، وإدانتهم السماح مرة أخرى، الإساءة إلى القرآن الكريم في ستوكهولم؛ مما يشكل انتهاكا مستمرا لمشاعر المسلمين وكرامتهم".

ودعت الوزارة، السلطات السويدية، إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبة، لوضع حد لكل ما من شأنه تعميق مشاعر الكراهية والإسلاموفوبيا [مناهضة الإسلام]، والعنصرية بكل أشكالها، والتحريض على العنف، والإساءة للأديان".

كما شجبت الوزارة واقعة إحراق العلم العراقي، خلال التظاهرة في ستوكهولم؛ ودعت إلى "محاسبة الفاعلين دون تردد، بالتوازي مع إدانتها للاعتداء الذي تعرضت له سفارة السويد في بغداد، على خلفية ما حصل في المرة السابقة من حرق للقران الكريم".

وأشادت الوزارة بموقف الحكومة العراقية الرافض لهذا الاعتداء، وعزمها على محاسبة المسؤولين عنه؛ معربة عن ترحيبها "بأي مسعى دولي لسن تشريعات تحرّم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية".

كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد وجه أمس الخميس، بسحب القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم ومغادرة السفيرة السويدية العراق، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي.