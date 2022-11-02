أمستردام تعتزم منع السفن السياحية من الرسو فيها للحد من تدفق السائحين والتلوث

تعتزم العاصمة الهولندية أمستردام منع رسو السفن السياحية فيها في محاولة للحد من تدفق السائحين وتقليل التلوث الذي تسببه السفن الضخمة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن مجلس العاصمة الهولندية صوت أمس الخميس لصالح منع السفن الضخمة من الرسو في المدينة، ويعتزم إغلاق مرسى السفن السياحية الرئيسي في العاصمة.

ونقلت بلومبرج عن متحدث باسم المجلس قوله إنه سيتم تحديد موعد وتفاصيل تنفيذ القرار بعد مشاورات بين الأطراف المعنية.

وتقول إيلانا رودركيرك، وهي زعيمة محلية بحزب "دي 66" الاجتماعي التقدمي الذي تقدم بمشروع القرار، إن "السفن المسببة للتلوث لا تتفق مع طموحات أمستردام في مجال الاستدامة"، مضيفة أن "وجود السفن السياحية في قلب المدينة لا يتماشى مع مهمة مكافحة السياحة الجماعية".

ويأتي هذا القرار في ظل حملة أوسع تستهدف الحد من تدفق السائحين والشعور بالاضطراب الذي يتسببون فيه بالعاصمة الهولندية، التي تشتهر بالمقاهي التي تبيع الماريجوانا وبحي الدعارة، حيث تقود عمدة العاصمة فيمكي هالسيما الحملة التي تهدف إلى إثناء الزائرين عن القيام بما تصفه "عطلة للتحرر من الأخلاقيات".

وتجتذب أمستردام أكثر من مليون سائح في المتوسط شهريا، في حين يبلغ تعداد سكانها قرابة 800 ألف نسمة.

وذكرت بلومبرج أن هالسيما تعتزم تغيير الميزان الاقتصادي في العاصمة ما بين السكان والسائحين، وتغيير صورة أمستردام باعتبارها مقصدا لمن يسعون لقضاء عطلات تتعلق بالجنس والمخدرات.