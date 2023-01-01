الكويت تبعد نحو 700 عامل فلبيني على نفقة بلادهم

كشفت مصادر أمنية كويتية، عن ترحيل نحو 700 رجل وامرأة من الجالية الفلبينية إلى بلادهم، خلال نحو 3 أشهر، على نفقتهم الخاصة أو على نفقة سفارة بلادهم، دون تحميل الكفيل قيمة تذاكر الطيران.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية في عددها الصادر غدا الجمعة، عن المصادر القول إن هناك تراجعا في عمليات هروب العاملات الفلبينيات بعد إغلاق مركز الإيواء التابع لسفارة بلادهن، الذي كن يلجأن إليه بطرق غير قانونية تخالف قوانين البلاد.

وأوضحت المصادر في هذا الصدد، أنه بعد ضبط أفراد العمالة الفلبينية في مركز الإيواء الذي تم تاجيره من قبل السفارة، وعددهم 500، تم ترحيلهم إلى بلادهم، عن طريق الإدراة العامة للإبعاد، وتم التحفظ في مركز الإيواء الحكومي على نحو 130 من بينهم، لوجود موانع سفر، أبرزها شكاوى منظورة أمام القضاء، بسبب السرقة من منزل الكفيل، أو وجود قضايا مالية بحقهم.