 رئيس البرلمان العربي يدعو لحملة مقاطعة سياسية واقتصادية عالمية للسويد - بوابة الشروق
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رئيس البرلمان العربي يدعو لحملة مقاطعة سياسية واقتصادية عالمية للسويد

رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي
منال الوراقي
نشر في: الجمعة 21 يوليه 2023 - 8:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 يوليه 2023 - 8:10 ص

استنكر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بشدة قيام السلطات السويدية بإعطاء تصريح لأحد المتطرفين لحرق نسخة من المصحف الشريف وذلك للمرة الثانية، داعيا المجتمع الدولي للتحرك بشكل فوري وعاجل لوقف مثل هذه الاعتداءات على المصحف الشريف وحماية المقدسات الإسلامية، ومحذرا من خطورة تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم كون ذلك سيدخل الجميع في دائرة من العنف.

ودعا العسومي الدول العربية للقيام بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد ومقاطعة منتجاتها وعدم السفر إليها، فضلا عن الترويج لحملة مقاطعة عالمية اقتصادية تقودها الشعوب العربية والإسلامية من أجل الضغط عليها لوقف مثل هذه الانتهاكات وعدم الاستهانة بمشاعر المسلمين ومقدساتهم .

وأشاد في هذا السياق بموقف الحكومة العراقية بالمبادرة بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معاها، مؤكدا موقف البرلمان العربي الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان واحترام الرموز والمقدسات ونبذ الكراهية والتطرف.


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