ماكرون يرغب في مكافحة الاستقطاب في أعقاب أعمال الشغب

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن رغبته في العمل ضد انقسام محتمل في البلاد، في أعقاب أعمال الشغب التي تلت مقتل شاب على يد الشرطة خلال فحص مروري بإحدى ضواحي باريس.

وقال ماكرون مخاطبا الحكومة: "علينا أن نقدم أجوبة عميقة على هذه الاضطرابات. نرى بوضوع في ظل الأزمات أن هناك خطرا من التفتت العميق والانقسام العميق للبلاد".

وقال إن هناك حاجة إلى السلطة والاحترام والثقة وأعلن أنه سيستمر في الوقوف إلى جانب رؤساء البلدية الذين لحقت أضرار بمباني البلدية خاصتهم والمدارس والصالات الرياضية في بلداتهم.

وأضاف ماكرون أنه سيقف بجانب قوى القانون والنظام لضمان استمرار الهدوء. وكثيرا ما شكا السكان الذين هم من أصول مهاجرة وأصحاب البشرة المغايرة من أنهم يتلقون معاملة تختلف كثيرا عن مواطنيهم في فرنسا.

وكان لقي شاب (17 عاما) حتفه الشهر الماضي على يد الشرطة رميا بالرصاص خلال فحص مروري.

وأثار مقتل الشاب الغضب في فرنسا حيث وُجهت اتهامات باستخدام الشرطة للعنف المفرط.

وأضرم المحتجون النيران في نحو 2000 سيارة و500 مبنى وصناديق قمامة ومدرسة ابتدائية وتم إطلاق كميات كبيرة من الألعاب النارية على قوات الطوارئ. ونصب مثيرو الشغب حواجز بين الأبراج السكنية المرتفعة وعرقلوا مهام رجال الإطفاء.

وتقدر شركات التأمين الفرنسية الأضرار التي خلفتها أعمال الشغب بحوالي 650 مليون يورو (722 مليون دولار). ويتم التحقيق بشأن الضابط الذي أطلق النار في مقتل على الشاب للاشتباه في تورطه في القتل غير العمد.