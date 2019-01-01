قطاع الضيافة في ألمانيا متعطش للموظفين

تعاني ألمانيا حاليا من نقص في العمالة في قطاع الفنادق والمطاعم يُقدر بحوالي 65 ألف موظف، وفقا لبيانات الاتحاد الألماني لقطاع الضيافة (ديهوجا).

وأوضح الاتحاد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه "وفقا لاستطلاعات (ديهوجا) الشهرية، فإن النقص في الموظفين يمثل باستمرار أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات".

وقالت ساندرا فاردن، الخبيرة في سوق العمل في الاتحاد: "أبلغت وكالة التوظيف الألمانية عن 33 ألفا و160 وظيفة شاغرة في قطاع الضيافة لشهر يونيو. ومع ذلك، فإننا نفترض أن الطلب الفعلي أعلى بمرتين على الأقل، حيث لم تعد العديد من الشركات تبلغ عن وظائفها الشاغرة إلى وكالات التوظيف أو مراكز التوظيف".

وأشارت فاردن إلى أرقام يونيو 2019 عندما تم الإبلاغ عن ما يقرب من 40 ألف وظيفة شاغرة، وقالت: "كما نعلم، تفاقمت المشكلة بشكل كبير منذ ذلك الحين (في أعقاب جائحة كورونا).. خاصة الآن في موسم العطلات وما يرتبط به من زيادة الطلب في الوجهات السياحية، تستمر الحاجة في الازدياد"، مشيرة إلى أن شركات المطاعم تتعامل حاليا مع الوضع بأي طريقة ممكنة.

وقالت فاردن: "هناك شركات تضطر بالتالي إلى تقصير ساعات عملها، أو إغلاق أبوابها في أيام معينة، أو التركيز على عروض قوائمها"، مضيفة أن بعض المطاعم بدأت في التركيز بشكل أكبر على الخدمة الذاتية بدلا من خدمة المائدة الكاملة.

وقالت فاردن إن أعضاء (ديهوجا) يأملون في أن يستفيد القطاع بسرعة من الإمكانات التي تتيحها إصلاحات الهجرة، فضلا عن تسهيل توظيف اللاجئين.

بالإضافة إلى ذلك، دعا الاتحاد إلى حملة للتدريب المهني المزدوج ومزيد من التقدير للمهن والمهارات العملية.